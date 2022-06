Hace unos días mi pareja y yo nos planteamos la posibilidad de irnos de Ibiza. Nos tenemos que ir de nuestro hogar porque nuestros caseros necesitan la casa. Hemos tenido un alquiler razonable durante casi cinco años y los dueños nos han dado un margen muy amplio para buscar otro sitio donde vivir. Pero la verdad es que no encontramos nada a un precio asequible acorde a nuestra situación económica. Entonces en nuestras conversaciones salió la posibilidad de irnos a otro lugar. Con ese runrún en la cabeza, un día entre semana fuimos a Benirràs sobre las siete de la tarde. Mi hijo de un año y medio salió corriendo al mar en cuanto le quité la última prenda de ropa. No paró de bañarse y jugar. Cenamos en la playa con un pícnic que había preparado en casa y vimos el atardecer con los tambores de fondo. A la vuelta en el coche volvimos a retomar el tema. Nos gusta nuestra vida en la isla, aquí tenemos a nuestros amigos. Queremos que nuestro hijo, nacido en este lugar, crezca en la naturaleza privilegiada de la isla, y no en una ciudad gris llena de cemento a horas de distancia del mar o del bosque. No queremos esperar al fin de semana o a las vacaciones para disfrutar de una tarde como aquella en Benirràs. ¿De verdad nos queremos ir de Ibiza?