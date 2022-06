Un gobierno en dos páginas

El análisis de Carmelo Convalia publicado el domingo en este diario refleja con claridad meridiana un estado de ánimo de la ciudadanía de Formentera y pone de manifiesto las dificultades que hay tras un gobierno de coalición (de compromiso) donde se mezclan la voluntad insularista y la vinculación a una entidad superior (llamada la obediencia debida). Seguramente los intereses son los mismos pero las formas suelen ser diferentes. Habla Carmelo de descoordinación, falta de diálogo entre los diferentes departamentos, planteamientos unilaterales en muchos de los casos con diferencias de criterio profundas en temas de mucho calado. Ese reportaje a un año de las elecciones para el Consell debería hacer reflexionar a ambos y ‘pasearse’ por la realidad de la calle. Porque la tendencia de quienes gobiernan, incluso en territorios de cercanía, donde «todos nos conocemos» es aislarse de una realidad diferente a la que se vive en los despachos. Se le conoce como ‘síndrome de la Moncloa’. Desconozco las consecuencias electorales de este pasado mayo horribilis en la política de la isla (los temas son sobradamente conocidos y si no leer el artículo de Carmelo), aunque es cierto que en política un año son mil días (dijo un viejo catedrático de Derecho Constitucional), pero los daños colaterales pueden ser tan profundos que la capacidad del ciudadano de discernir entre los bueno y lo menos bueno de un gobierno se haya quedado vinculada al tema que le interesa de forma subjetiva sin ver el conjunto de la obra. Me gustaría centrarme en lo que han sido dos ejes centrales del futuro de Formentera donde las diferencias se han puesto de manifiesto y difícilmente corregibles a corto plazo. El desarrollo de la Ley del Turismo aprobada por el Parlament de les Illes debería contemplar la idiosincrasia de cada una de las islas y no gobernar bajo parámetros de un centralismo mallorquín o por lo menos en su desarrollo ser conscientes de esas diferencias, que existen. No pueden ser modelos turísticos uniformes.

De ahí que una fuerza como GxF pelee desde su compromiso con Formentera cambios reales que permitan crear un modelo propio. Mientras que el PSOE de aquí se vea atado al PSOE de allá. Con prioridades marcadamente diferentes. Si vamos al decreto sobre el Transporte Marítimo, que lleva casi doce años en el limbo de los justos, las circunstancias se repiten y de ahí que nuestra presidenta, Ana Juan tenga que escribir con renglones torcidos para mantener el equilibrio entre Sant Francesc y Palma. La reconquista del voto fugado no será fácil…