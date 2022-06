Asfalto y el río Peces en el disco duro

Debía ser el año 85, o el 86, mi colega Richard, el Richard, me había grabado en una cinta de 90 dos discos de Asfalto, ‘Ahora’ y ‘Déjalo así’. Ese verano hicimos unas cuantas rutas montañeras juntos. Recuerdo una en el que cruzamos de la vertiente madrileña a la segoviana de la Sierra de Guadarrama para bañarnos desnudos en las pozas del río Peces, en un agua helada que cortaba la respiración en pleno agosto. En aquellas caminatas llevábamos un pequeño casete que debía sonar como una lata de berberechos y en el que la cinta de Asfalto daba vueltas una y otra vez. Richard y yo íbamos tarareando las canciones mientras arreglábamos el mundo desde nuestra visión más inocente que revolucionaria de adolescentes. No sé qué fue de aquella cinta y esos discos cayeron en el olvido en poco tiempo, en búsqueda de nuevos horizontes musicales. Hace unos días, trasteando en Spotify, me encontré por sorpresa con ‘Déjalo así’. Y me sabía la letra de todas las canciones. Del principio al final. Haría 35 años que no lo escuchaba. Y entonces descubrí para qué guardamos en el disco duro de la memoria toda esa información obsoleta. Para devolvernos momentos felices que habíamos olvidado.