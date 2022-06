El sol aprieta. Tenemos que intentar resguardarnos del sol. Hay horas en las que es imposible estar al sol, aún así hay gente que se tumba al sol y es incapaz de percatarse que no es beneficioso para nada, ni para su piel, ni para ningún otro órgano del cuerpo ni de la mente. Pienso en los pobres trabajadores que se pasan horas al sol, sin ninguna posibilidad de resguardarse a lo largo de toda su jornada laboral. El mismo sol que otros buscan para dejar claro que han estado de vacaciones.

Ayer oía una entrevista en la radio en la que se hablaba de un rayo de sol entre las nubes, pensaba que se trataba del título de una canción, pero no la he encontrado. No estaba muy atento a la entrevista.

A menudo pasa, no estamos atentos a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Deberíamos ser más conscientes, pero no es así, pasan tantas cosas. Es tanta la información que recibimos, pero a la vez parece que nuestra formación es cada vez más limitada en tantos y tantos aspectos del saber e incluso de la vida.

Y dándole vueltas al título de la canción, o del libro, o simplemente de la expresión, es tan cierto que entre las nubes siempre aparece un rayo de sol. Pensaba en tantas nubes que nos cubren del sol, pero también en tantos nubarrones que nos impiden ver el mismo sol. Nubarrones que no permiten vislumbrar una luz para salir del túnel. Creo que no hay nada más nefasto en la vida que darse por vencido.

Pensar siempre que el sol sale, que el sol ilumina, que el sol triunfa entre los nubarrones que nos vienen encima, incluso en las tormentas de verano, es la actitud imprescindible en la vida.

Vivir con esperanza, vivir con ilusión nos ayuda a afrontar los problemas. Ciertamente esta misma esperanza e ilusión no solucionan los problemas, pero nos dan la fuerza para mirar al futuro de una manera diferente, con optimismo realista. No es una manera de huir de los problemas, es una manera digna de afrontar la realidad.

Necesitamos ver el sol que sale entre las nubes, el sol que no solo broncea nuestros cuerpos, sino que además transmite vida. Son necesarias las nubes para que no nos abrase el sol, pero no deben, en ningún momento, impedirnos vislumbrarlo. Todo es necesario en la vida para poder darle valor a cada cosa.