La dura vida del ‘influencer’

Cómo les inculcas ahora a tus hijos la cultura del esfuerzo o la importancia de los estudios para su futuro. Cómo les convences de que tantas horas enganchados al móvil no pueden traer nada bueno. Cómo les persuades de que tal vez no es buena idea exponer su cuerpo y su intimidad en las redes sociales. Esto sí que es una misión imposible y no la de Tom Cruise. Porque luego tus hijos ven la vidorra que se pegan los ‘influencers’ a los que adoran y todas tus peroratas caen en el olvido. Y puede que lleven razón porque estudiar, sacrificarse y trabajar duro ya no es suficiente para ganar un sueldo decente y, en esta bendita isla, ni siquiera para tener un techo bajo el que cobijarse. Estos días hemos asistido al despliegue de catetismo de instituciones y empresas con los influyentes que más lo petan y que nos ha dejado con la boca abierta. Vale que esta nueva profesión conlleva algunos sacrificios, como cambiarse el físico, cirugía mediante, a temprana edad o meterse bótox como para paralizar los músculos de Chris Hemsworth en un segundo, pero eso no es nada comparado con la parte buena del oficio de moda: comilonas con langosta y caviar, tratamientos de belleza, paseos en yate, suites súper exclusivas en hoteles, estancias en villas de infarto, regalitos de marcas de lujo. Y los políticos de Ibiza riéndoles las gracias y pagando parte de los suntuosos gastos cual Pepe Isbert en ‘Bienvenido Míster Marshall’. Pensándolo bien, si el niño o la niña nos sale ‘influencer’, siempre podemos acompañarles en los viajes, aunque sea para llevarles la maleta.