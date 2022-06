Unos invitados muy edificantes

El dinero público está para gastarlo. ¿Y qué mejor que destinar «hasta» 90.000 euros de nuestros impuestos a invitar a todo trapo a un puñado de ‘influencers’ para que, como nos vendía ufano Francisco Larrey, descubran y promocionen la «esencia» de Ibiza? Esto es, macarrones con caviar, champán, paella, chuletones... y fiesta, mucha fiesta, un sin parar desde el ‘beach club’ a los reservados VIP de las discos. La imagen de la isla que el Consell dice promover, claro que sí. Cierto que, por la módica cantidad de 20.000 euros, María Fajarnés les organizó un mercadillo exclusivo de moda Adlib. Ella no tiene la culpa de que unos lo aprovecharan para dormir la farra y otros ningunearan a los diseñadores locales, mientras presumían de ‘look’ con trapillos de Zara, Mango, Dior... No voy a entrar aquí en la formación o lo edificante de las ‘stories’ y las apasionantes aventuras que han compartido de la isla estos ídolos del pensamiento hueco que retransmiten en las redes una mancha en el pantalón. ¿Pero de verdad necesitamos el tipo de turistas que ellos pueden atraer? De hecho, ¿acaso necesitamos más turistas? De esta historia la que sale ganando es la empresa organizadora, Ibiza no. Los gorrones a los que tan generosamente agasajamos lo han demostrado con creces en la colecta solidaria a favor del medio ambiente de las Pitiusas. Han recaudado 60 euros entre ellos y sus millones de seguidores. Eso es lo que nuestra isla les importa. Lo que al fin nos devuelven.