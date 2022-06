Conspiranoica, pero poco

A estas alturas de la película hay que ser muy ingenuo o muy bobo o muy interesado (o todo a la vez) para no tener claro que el rollo del bicho y la pandemia no fue un asunto fortuito. Y que todo lo que ha generado posteriormente ha servido para que quienes mandan (y no me refiero sólo a los gobiernos) confirmen que somos temerosos, manipulables y obedientes. Hacer bandos, dividir, asustar... Y todos detrás como buenas ovejas.

Tampoco creo que sean casuales otros sucesos, como la mano tonta del diputado que sirvió para sacar adelante la reforma laboral in extremis. No se ha vuelto a hablar de ello ni se sabe qué hubo de las reclamaciones… ¿Y de las balas y navajas en sobres que aparecían misteriosamente, pasando por todos los controles posibles, en el despacho de una ministra? ¿Recuerdan las pintadas en una sede morada por parte de alguien que parecía ser radical de un lado pero podría ser radical del otro? ¿O la bandera española boca abajo en la reunión entre los gobiernos, como si el protocolo no fuera un baile milimétricamente orquestado? ¿Se sabrá algún día qué ocurrió? Y podría retrotraerme hasta aquellos trenes que explotaron casualmente antes de una elecciones muy reñidas, y se hicieron desaparecer sus restos justo a continuación, pero entonces sí sería una conspiranoica, porque a quién se le ocurre dudar de las verdades oficiales que siempre, a lo largo de la Historia, se han demostrado ciertas a salvo de teorías absurdas… Ya saben que ahora vamos hacia una elecciones en Andalucía que pretenden interpretarse como muestra de lo que puede ocurrir en el resto de España. Pues no duden de que iremos recibiendo «sorpresitas» destinadas a hacernos ver lo buenos que son unos y lo malísimos que son los otros. Espero que esas sorpresas no sean tan graves como para poner en riesgo nuestra democracia o para enturbiar aún más el enrarecido ambiente político, porque en los últimos años, excepto en lo del volcán de la Palma (faltaría más), se nota la mano interesada de quienes pretenden hacernos ver la realidad a través de sus gafas, para que compremos su discurso y nos quedemos satisfechos creyéndonos muy listos. Ándense con ojo, contrasten siempre la información y duden siempre de las casualidades, que somos todos mayorcitos para seguir creyendo en hadas y unicornios.