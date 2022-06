Cachivaches biosaludables

Hace unos días vi a una señora mayor entrenando en uno de esos parques biosaludables para mayores que en los últimos años han proliferado en todo tipo de espacios públicos. Estaba muy afanada dándole vueltas a una rueda en una de esas recias máquinas de colores. Hasta el momento solo había visto a niños jugando en ellos, como si fueran unos estrambóticos columpios. La sorpresa me hizo abrir una nota mental junto a aquella de cuando vi a un barrendero en mi barrio, el de Can Bonet de Sant Antoni. Una de esas cosas extraordinarias e irrepetibles. Hay máquinas de esas en todos los municipios de las Pitiusas, yo diría que en todos los de España, porque te los encuentras en cualquier viaje, pero aún no tengo muy clara su utilidad. Busco en internet y encuentro los beneficios para la salud que reporta entregarse al timón, la bicicleta estática o el esquí de fondo, entre otros, pero la realidad es que nadie, o casi nadie, los usa nunca. No sé si es que los ayuntamientos han creado parques biosaludables por encima de las posibilidades de sus mayores o es que éstos prefieren hacer su típico paseo de tarde en lugar de subirse a esos cachivaches que les da tanta vergüenza usar.