El precio de la vivienda aumenta de nuevo, aunque parezca imposible, en esta ocasión un 20% por la fuerte demanda que llega desde el extranjero, sobre todo por parte de ciudadanos de los Países Bajos. La solicitud de viviendas en Ibiza se ha incrementado en un 25% en los últimos meses por el tirón de unos compradores cuyo propósito, según se explicó en una jornada de los agentes de la propiedad inmobiliaria, es destinar esos inmuebles a segundas residencias o a inversión, no a primera vivienda. «Vienen compradores extranjeros con alta capacidad económica; eso es malo para los residentes en las islas». Nada nuevo bajo el sol.

Que el conseller balear de Educación, Martí March, preguntado por este diario, optara por callar sobre la decisión de los responsables de la Universitat de les Illes (UIB) de cerrar sus bibliotecas para ahorrar electricidad. «Podría decir lo que me parece pero no lo haré», se limitó a responder March tras recordar que no es el conseller de Universidades y esa no es su competencia.