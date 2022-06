Éxitos y retos en el día Mundial del Medio Ambiente

Impulsado por Naciones Unidas en 1972, cada 5 de junio empresas, administraciones y ciudadanos celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente con el objetivo de concienciarnos sobre la importancia de garantizar una protección duradera del planeta y de sus limitados recursos naturales.

Desde el Departamento de Gestión Ambiental del Consell Insular d’Ibiza aprovechamos esta fecha para hacer balance de los avances hechos en estos tres años de legislatura en materia medio ambiental y, sobre todo, aprovechamos para tomar conciencia de la necesidad de seguir promoviendo políticas activas y efectivas en pro de la defensa de nuestro medio ambiente.

El mundo se enfrenta a retos titánicos como frenar el calentamiento global y reducir las agresiones del ser humano a la biodiversidad a lo largo del planeta. Es una empresa global que requiere actuaciones locales. Este año, el lema es, por ello, ‘Una sola tierra’, lo que deja bien claro que el reto es responsabilidad de todos.

La gestión de los residuos ha sido y sigue siendo una de las prioridades del gobierno del Partido Popular en el Consell d’Ibiza. La inauguración de la planta de triaje de Ca na Putxa es, sin duda, uno de los hitos más importantes y de mayor impacto para el medio ambiente insular no solo de esta legislatura sino de los últimos años. Se trata de una instalación ampliamente demandada cuya puesta en funcionamiento ha permitido que la isla pasara de vivir bajo la amenaza de ser multada por la Unión Europea a entrar en el conjunto de territorios punteros en cuanto a la gestión sostenible y responsable de residuos, como acredita la reducción en un 60% del material que acababa en el vertedero y, en sentido contrario, ahora logra separarse y acaba siendo reciclado.

Sé que las cosas no siempre salen como está previsto y en los problemas derivados de los casos de malos olores de Ca na Putxa desde la institución debemos actuar, pedir disculpas a los vecinos y mitigar los problemas. Se trata de unas instalaciones de primer orden, en gestión de residuos y técnica. Instalaciones seguras y que cumplen con toda la normativa medioambiental europea, nacional y autonómica. Todos los grupos políticos de la institución hemos dado apoyo a la creación de esta infraestructura, como no podía ser de otra forma, y todos los grupos debemos ser consecuentes. La ejecución y aprobación del proyecto fue la legislatura pasada (y previsto en el plan de 2001), nos correspondió ponerlas en funcionamiento y responder ante episodios de malos olores para garantizar la seguridad y tranquilidad de los vecinos. Y en ello, también estamos, como hemos explicado a los representantes de la plataforma de afectados.

La satisfacción nunca puede ser completa y tampoco en este caso para la sociedad ibicenca, ya que las cifras de reciclaje en origen, a pesar de haber pasado de un 17 % a un 24 % y de haber sido implantada con éxito la recogida selectiva de la fracción orgánica en Sant Antoni, Sant Josep y Ibiza y de haber comenzado en Santa Eulària y Sant Joan, aún están lejos de lo que marca la normativa. La mejora ha sido importante pero no suficiente, por lo que tenemos diseñada una importante campaña informativa con la que buscamos concienciar a los ciudadanos de la necesidad de separar el residuo en origen y depositar cada tipología en cada uno de los contenedores. Esa es la manera más sostenible de gestionar los inevitables residuos que generamos y todo esfuerzo en este sentido es poco. Una de las consecuencias de que cada uno de nosotros reciclemos más y mejor es alargar la vida útil del vertedero de Ca na Putxa, las alternativas del futuro del cual está siendo objeto de un estudio encargado por el Departamento de Gestión Ambiental.

Además de reducir el número de toneladas que enterramos en el vertedero, la implantación de la recogida selectiva de la fracción orgánica ha permitido también disponer de más materia prima con la que generar gas, combustible con el que Ca na Putxa produce la electricidad que necesita, un ejemplo de economía circular de una instalación sostenible.

En estos tres años también hemos dado un paso decisivo a favor de la descarbonización de Ibiza mediante un gran acuerdo con todas las formaciones políticas de Ibiza y de administraciones y la sociedad civil, a través de diferentes entidades ecologistas, en un proceso de participación ciudadana liderado por el Consell d’Ibiza que ha de ser calificado de modélico y del que nos podemos sentir orgullosos. El trabajo de diseñar la estrategia está hecho y los resultados en reducción de emisiones de CO2 se empezarán a visualizar en los próximos años.

Reducir la contaminación lumínica ha sido otro de los objetivos del Departamento de Gestión Ambiental del Consell d’Ibiza. A través de un proceso de participación ciudadana y después de la redacción de informes tanto técnicos como jurídicos hemos puesto en marcha la redacción de un reglamento que deberá ser incorporado a la modificación del PTI para gestionar de la manera más sostenible y eficiente la iluminación de la isla.

La protección de nuestra biodiversidad y reducir la amenaza que suponen las serpientes para nuestras sargantanas es también motivo de preocupación y un importantísimo reto de futuro en el que no está permitido que fallemos.

No podemos mostrar, no obstante, el mismo grado de satisfacción en la gestión del ciclo del agua, uno de los problemas que no podemos dejar de abordar con todas las consecuencias. Se ha avanzado menos de lo que nos hubiera gustado en el traspaso de las competencias en Recursos Hídricos al Consell d’Ibiza, una reivindicación histórica que tiene por objeto acabar con la discriminación que padece la isla en materia de inversiones y con la incapacidad que ha venido demostrando el Govern a la hora de ejercer sus competencias de forma satisfactoria.

El mal estado de la depuradora de Vila y los continuos vertidos al puerto de Ibiza a través del torrente de sa Llavanera son una agresión intolerable al medio ambiente y es el paradigma de la dejación de responsabilidades y de que los ibicencos son ciudadanos de segunda para el Govern balear. De forma paralela, poca diligencia está demostrando el Ministerio de Transición Ecológica en poner en marcha la nueva depuradora de la ciudad, una reivindicación que lamentablemente todavía carece de fecha y que esperemos sea objeto de felicitación el próximo 5 de junio de 2023.

Estas reflexiones nos deben ayudar a seguir trabajando en la buena senda y a ser reivindicativos en todo lo que se refiera a la gestión ambiental en nuestra isla. Porque no hay alternativa: el momento es ahora.

¡Feliz Día del Medio Ambiente!