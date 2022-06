El mercado de la vivienda está experimentando en Ibiza un fenómeno que ya hace tiempo encendió las alarmas en Mallorca: la compra de pisos y casas por parte de extranjeros con mayor poder adquisitivo impulsa los precios aún más al alza y reduce todavía más la oferta al alcance de los residentes en la isla. La jornada que celebraron los agentes de la propiedad inmobiliaria el pasado viernes en Ibiza ha puesto de manifiesto que las ventas de inmuebles en las Pitiusas han aumentado un 25% en los últimos meses y los precios se han disparado un 20%, sobre unos niveles que ya eran prohibitivos para los residentes, pero no para muchos extranjeros. Estos, especialmente holandeses, con un alto poder adquisitivo en España, compran viviendas como segunda residencia o como inversión, lo que distorsiona aún más un mercado que ya no está al alcance de la mayoría de los ciudadanos con rentas medias.

Esta tendencia tiene muy mala solución, pues no se puede impedir que personas de otros países compren inmuebles y mucho menos si son ciudadanos de la Unión Europea. Pero dado que complica todavía más el acceso a la vivienda para la población de la isla, y el problema habitacional ha adquirido tales dimensiones que está lastrando gravemente la actividad económica debido a la falta de trabajadores en todos los sectores, es preciso tenerlo en cuenta en el diagnóstico y en la búsqueda de soluciones. Algo que, por otra parte, brilla por su ausencia, pues los responsables de las instituciones, de todo signo político, se han caracterizado habitualmente por mirar hacia otro lado, por impotencia, negligencia o incompetencia, y tolerar los estragos que causa el mercado.

El problema no es sólo que muchos trabajadores hayan dejado de venir a hacer la temporada a Ibiza porque ya no les sale a cuenta debido al coste de los alquileres; es que muchos residentes, con empleos estables y sueldos medios, se ven obligados a marcharse de la isla y reiniciar su vida en otro lugar de la península porque aquí no pueden aspirar a tener una vivienda en propiedad, o el alto precio que tienen que pagar por un piso diminuto en Ibiza es lo que cuesta una casa mucho más grande y con terreno en otro sitio. Muchos optan por irse como única alternativa para poder acabar con la continua inestabilidad que conlleva no tener un piso propio. De este modo, las empresas (y también las administraciones públicas) se encuentran con la imposibilidad de atraer a trabajadores cualificados y con experiencia y, además, con las vacantes que dejan los empleados que no hallan más salida para sobrevivir que irse de la isla; el relevo de estos profesionales obligados a marcharse es cada vez más complicado. Conservar el talento es fundamental para el éxito de cualquier empresa y muchas se ven incapaces de retenerlo. El impacto que tiene esta sangría de profesionales sobre la calidad de nuestra oferta turística (y en general, sobre el tejido empresarial) es incalculable.

Los líderes sindicales de CCOO dieron también la voz de alarma el jueves, cuando dijeron que en la isla «hay una falta bestial de trabajadores», y recordaron que el alto precio de los alquileres no es consecuencia de la pandemia, sino que es un problema que arrastramos desde hace décadas. Es el resultado de no haber querido intervenir antes en un mercado cada vez más enloquecido y hostil para los residentes y los trabajadores de temporada.

La variable que introduce ahora la compra masiva de viviendas por parte de extranjeros que pueden pagarlas es muy preocupante, pues encarece todavía más los precios y las hace aún más inalcanzables para los residentes. Además, la inflación galopante reduce el poder adquisitivo de unos sueldos contenidos desde hace demasiado tiempo. En este escenario diabólico, las perspectivas de futuro, marcadas por la secular inacción en materia de vivienda por parte de las administraciones en las islas, son muy negativas y todo hace pensar que la situación se complicará todavía más a corto, medio y largo plazo.

