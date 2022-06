Sant Josep necesita una ambulancia, es cuestión de salvar vidas

Imaginen el horror de que un familiar suyo sufra un accidente en su casa y necesiten, de manera urgente, una ambulancia. Imaginen que ese accidente ocurre en verano, casi al atardecer, cuando los turistas abandonan las playas. Imaginen que llaman al 061 una vez, y otra, y que siempre reciben la misma respuesta: «la ambulancia está en camino». Imaginen ver peligrar la salud de su familiar y recordar esa respuesta como marcada a fuego: «la ambulancia está en camino».

Esa espera eterna, esa incertidumbre, ese miedo, es al que viven condenados los vecinos de los pueblos de Sant Josep, Sant Agustí, es Cubells y las calas del municipio. A medio camino entre las bases de ambulancia de Vila y de Sant Antoni, a medio camino entre un tiempo de respuesta que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

Con este panorama que, por desgracia, muchos hemos vivido de cerca, el Partido Popular lleva años exigiendo que en Sant Josep haya una base fija del 061. Porque es necesario y es de justicia.

Para nuestra alegría el equipo de gobierno de Sant Josep nos propuso en el pleno de abril un convenio con el Govern balear para ceder el antiguo centro de salud a cambio de una dotación permanente de ambulancia. Por supuesto, dimos nuestro apoyo y nos alegramos de que el Govern hubiese dado su brazo a torcer, y reconociesen una necesidad que hasta aquel momento, desde Mallorca, jamás habían visto necesaria alegando que «los tiempos de respuesta eran los correctos».

Ya en aquel pleno, nos surgieron algunas dudas: ¿cuándo sería realidad esta ambulancia en Sant Agustí? ¿Significaría una mejora global del servicio en el municipio o simplemente sería un cambio de cromos moviendo una ambulancia desde Sant Antoni dejando desatendida la zona de Cala de Bou? ¿Qué diría la letra pequeña de este convenio?

Lamentablemente, a día de hoy, no tenemos nada. No sabemos cuándo tendremos ambulancia; no sabemos si se sumará una nueva dotación o simplemente se trasladará otra; no sabemos qué servicios ofrecerá el 061 en nuestro municipio. No sabemos, en definitiva, si los vecinos de Sant Josep pueden vivir más tranquilos.

El Partido Popular lleva semanas insistiendo en todas las administraciones que Ibiza merece una sanidad digna, con los profesionales y medios que tocan, con listas de espera similares a las del resto de islas y sin hacernos sentir ciudadanos de tercera en un servicio tan esencial como es la sanidad pública. Queremos que se haga justicia con Ibiza y, por supuesto, esta ambulancia es más que necesaria para todos los vecinos y visitantes de Sant Josep.