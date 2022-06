Primera tarea de Bosó con Feijóo

No es de extrañar la euforia del Govern tras los últimos datos de coyuntura laboral. Por dos razones. Primero, porque es indudable que son extraordinarios: además de que se ha reducido el paro a algo testimonial en las Pitiusas (que el conseller balear de Trabajo, Iago Negueruela, hable de pleno empleo este verano es acertado), al fin se ha acabado con los falsos temporales, reconvertidos mayoritariamente en fijos discontinuos, que es la modalidad de contrato que más se ajusta a la estacionalidad de la economía pitiusa. Por otro, porque Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha cometido una torpeza mayúscula al denostar a los fijos discontinuos, compararlos con los temporales y asegurar que sirven para maquillar las estadísticas. Al menos para nuestro mercado laboral, es el que más se ajusta a las necesidades y hasta los sindicatos cantan victoria por el vuelco que ha supuesto la reforma laboral y la transformación de contratos precarios en esa tipología de indefinidos. El grave error de Feijóo puede pasar factura al PP en Balears si no matiza lo que ha dicho. Da alas a la izquierda, que aprovechará cualquier ocasión para echar en cara a los populares semejante desatino. El nuevo secretario ejecutivo de Economía Circular, Industria, Comercio y Turismo del PP, el ibicenco José Vicente Marí Bosó, ya tiene trabajo: explicar a su jefe que es mejor que no se meta en esos jardines.