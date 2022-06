Un minuto antes de la gran ola

Dentro de un año, aproximadamente, a no ser que se produzca un improbable vuelco electoral, tendremos un vicepresidente y varios ministros fascistas. Después de que en estos últimos años hayamos adquirido la fea costumbre de llamar ‘fascista’ a todo aquel que no piensa como nosotros, por fin llegan los fascistas de verdad para aclarar confusiones y poner los puntos sobre las íes. Llegan los auténticos patriotas con la bendición de toda la maquinaria generadora de consensos, convencida de que la derecha sensata y moderada será capaz de cortarles las alas y calmar los ánimos de sus levantiscos socios (spoiler: siempre sale mal). Llega el peor de los escenarios posibles, y me siento como un tipo que está en la playa y ve cómo de lejos se va acercando, lenta pero inexorable, la ola del tsunami que arrasará con todo. Me siento como los protagonistas de ‘Don’t look up’ o de ‘Melancholia’ de Lars von Trier, que ven el meteorito que se acerca y mientras esperan el fin del mundo se dedican a jugar a las cartas y a pasear por el jardín, convencidos de que nada se puede hacer ante lo inevitable. Así me siento un poco yo también, disfrutando de la playa en este último verano antes de que las cosas se pongan feas de verdad.