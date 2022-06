Serpientes y s’Estany des Peix

La guerra entre economía y medio ambiente se libra desde hace siglos. Cuando no había sensibilización y nadie se preocupaba por el impacto del ser humano en su entorno, toda industria tenía preferencia sobre la naturaleza. Ahora que podemos y debemos decidir porque somos conscientes de los resultados sigue pasando lo mismo. A otro nivel, es posible, pero pasa. En la memoria, ses Salines, que no somos capaces de imaginar salpicada de urbanizaciones para disfrute de unos cuantos, sobre todo del promotor. Y hay más casos. El más reciente, s’Estany des Peix, en cuyo espejo de aguas ha crecido una floreciente industria del chárter de embarcaciones. Ahora se quieren manifestar porque las administraciones, velando por el interés general (de lo contrario prevaricarían) quieren controlar el fondeo en sus aguas. Les guste o no, s’Estany des Peix está dentro del Parque Natural y se tiene que proteger como una obligación hacia las generaciones futuras. En Formentera ya tuvieron que arremangarse para impedir un camping, y lo lograron. A este ritmo, y con este pensamiento basado en la avaricia acabaremos protegiendo a las serpientes a costa de la fauna de las islas para beneficiar a la industria del calzado elaborado con la piel de este reptil, contra el que, por otra parte, no tengo nada en contra... si está en su hábitat, claro.