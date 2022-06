La decisión del Ayuntamiento de Sant Josep de retirar la concesión de hamacas y sombrillas a un beach club de Cala Vedella, cuyos propietarios no abonaron el coste reducido en casi un 59%, por la crisis sanitaria, del canon correspondiente al año 2020. El concesionario alegó que trabajó un mes y medio esa temporada con una ocupación por debajo del 60%. El Consell Consultiu emitió un informe favorable a la resolución del contrato (de un canon anual de 277.000 euros para 118 hamacas y 59 sombrillas) por «incumplimiento grave» de la obligación del contratista de satisfacer este pago. La empresa, Maya Beach Club Ibiza, tampoco se beneficiará de la prórroga de un año que aprobó Sant Josep para esta temporada por el covid.

Que el Govern haya decidido asumir y no recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que le condena a indemnizar a una parte de los propietarios a quienes no se les permite construir en Benirràs. El fallo no concreta la cuantía y será la Comunitat la que deba presentar la liquidación.