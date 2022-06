Si falta vivienda la culpa es tuya

Ni se te ocurra quejarte más porque no tenemos médicos. O porque no hay policías. O porque en tu restaurante favorito el plato que llevas años pidiendo no está tan rico como antes. Que no te escuche ni insinuar que te han tratado a patadas en algún establecimiento o que has tenido que esperar una barbaridad, a pesar de tener cita, en la peluquería. No vuelvas a abrir la boca lamentándote de que la isla se va al carajo porque nadie puede vivir aquí ni llenes las redes sociales quejándote de que los políticos no hacen nada para solucionar el problema. Si el karma o la justicia poética funcionan, la próxima vez que compartas en tus grupos de whatsapp noticias sobre cómo la isla expulsa a quienes llevan años viviendo o trabajando aquí se te reventará una tubería. Porque el único culpable de que aquí no se pueda vivir, de que la gente se marche, de que ni médicos ni policías ni cocineros ni peluqueras puedan asumir el coste de una vivienda en la isla es tuya. Sólo tuya. Y de los cientos que, como tú, tienen viviendas cerradas a cal y canto en invierno y funcionando como un hotel en verano. Mientras sigáis así, mientras sigáis comprando pisos y más pisos para hacer lo mismo, el problema sólo empeorará. La culpa de lo que pasa en la isla no es de los políticos, es tuya. Sólo tuya.