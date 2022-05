Un bebé en una patera

No sabemos su nombre, pero sí que sólo tiene cuatro meses. En la foto se la ve redondita, arreglada como para ir de paseo, con unos pantaloncitos de un rosa suave, como el jersey, como la cinta de lunares que lleva cuidadosamente colocada en su pequeña cabeza. Los diminutos pies cubiertos por calcetines blancos. Alguien, seguramente su madre, la ha vestido con amor para la ocasión. Pero este bebé tan delicado y frágil como todos los bebés del mundo no viene de un paseo. Ha sobrevivido al viaje en patera hasta Cabrera bajo un calor y un sol abrasador, porque si lo es en tierra firme y segura, para los privilegiados que no tenemos que dejar todo para perseguir un futuro mejor, imaginemos el infierno de una travesía incierta en una chalupa, a merced del mar y sin refugio ni techo posible. Con la muerte rondando cada segundo del penoso viaje. Vemos a esta casi recién nacida en la foto tomada cuando la desembarcan con sumo cuidado del barco que ha rescatado a los ocupantes de la patera, la pequeñita que nos ha conmovido, dos mujeres y tres hombres, todos de origen magrebí, que arrancaron la peligrosa aventura rumbo a Balears en algún lugar del norte de África. En otra foto la vemos en brazos de la que debe de ser su madre, en Cabrera. Esperemos que esta niña nacida en un mundo tan despiadado tenga una vida mejor que su madre. Ayudemos a que sea así.