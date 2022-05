Se puede vivir con un sueldo de unos 1.300 euros? Como vivir, se puede. De hecho hay mucha gente que vive con mucho menos. Muchos trabajadores que haciendo jornadas maratonianas, sin seguro y sin días de descanso, ganan poco más. Son sueldos de vergüenza para el tipo de trabajos que desarrollan y por la cantidad de horas que se les pide trabajar. Estos días hemos escuchado, una vez más, discusiones sobre cuál ha de ser la subida de las pensiones. Pensiones que no dan para vivir y que están sustentando a familias enteras que no han salido todavía de la crisis del 2008 y malviven en la crisis económica provocada por el coronavirus.

Esta última crisis ha puesto en evidencia que los pobres son los que salen peor parados. Han perdido la capacidad de ahorrar, si alguna vez la habían tenido. Difícilmente son capaces de hacer frente a la subida de los precios de todos los productos de primera necesidad para no hablar ya de otro tipo de artículos más de lujo. Pero cuando uno piensa en sueldos de vergüenza no solo piensa en los sueldos de la clase trabajadora que son modestos. A uno también le vienen a la cabeza los sueldos de la clase política que no tienen escrúpulos en subírselos en momentos donde la ciudadanía está viviendo situaciones de verdadera necesidad.

Sueldos de vergüenza que multiplican por 7 la cantidad con lo que tiene que vivir, o mal vivir, una familia. Sueldos que les permiten dietas y sobresueldos que multiplican por 3 el salario de trabajadores que no tienen derecho ni a un día semanal de descanso. Políticos que militan en partidos que en algún momento tenían en cuenta a la clase trabajadora y que ahora viven a costa de ella. Sueldos de vergüenza que superan en mucho al sueldo de médicos que salvan vidas. Sueldos que salen de fondos públicos que podrían subsanar problemas de educación y de muchas problemáticas sociales.

Sueldos de vergüenza que ponen en evidencia en qué queremos gastarnos en este país las ayudas para salir de la crisis, en ayudar a los más débiles o en enriquecer a los más fuertes. Mientras la solución la tengan que poner los que sin miramientos se suben el sueldo a costa de los más pobres, será muy difícil, por no decir imposible, erradicar las desigualdad salarial.