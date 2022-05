Hay mucho majadero que va por ahí diciendo que nos debemos alejar de nuestra zona de confort. Todos los coach, estafadores, vendedores de crecepelo o charlatanes que van con esta cantinela se distinguen en que han tenido una vida cómoda y hablan siempre desde el privilegio. Para ellos, la zona de confort es un espacio del cual se pueden deshacer sin problemas porque el mundo entero es su zona de confort y viven con la tranquilidad de saber que, si saltan, siempre tendrán una red que les acunará mansamente. Por contra, para los que no tenemos esta suerte, para los que sabemos que el mundo es un lugar que puede ser bastante jodido, que a veces suelen llover martillos y que si la mierda tuviera valor entonces habríamos nacido sin culo, para todos nosotros, encontrar una zona de confort es un pequeño milagro y, cuando la hallamos, no debemos separarnos de ella. Cuesta mucho construir tu zona de confort. Es necesario cultivar afectos, tejer redes de amistad, complicidades -quizás también amor, vete a saber-, hallar tu lugar en el mundo, ahorrar algo de dinero -no es fácil- y apañárselas para encontrar el techo adecuado bajo el que despertar cada mañana. Lograr esto es complicadísimo. Por eso, si encontráis vuestra zona de confort, cultivadla y no os alejéis de ella. Y los coachs, que se vayan a pasear.