Para saber lo que se siente hay que vivirlo» me dijo hace tiempo un hombre que perdió a su esposa. Y tiene toda la razón porque he ido muchas veces a Can Misses a visitar enfermos, pero nunca me había tocado estar en una de sus camas ingresado. Es curioso como la misma habitación, la misma cama, las mismas vistas, se ven de perspectivas tan distintas. Aun así, el ser humano tiene la capacidad de ponerse en la piel del otro: empatía llamamos a esta habilidad. Sin pasar por lo mismo que el prójimo está sufriendo, de alguna manera puedo dejar que su dolor me conmueva y me transforme, situándome desde su visión de la realidad. ¿No será ese el truco? No es lo mismo salir por la mañana a la calle pensando que todo el mundo lo hace mal y yo no, que salir intentando entender que, igual que yo, todo el mundo tiene días buenos y días malos, aciertos y desastres, virtudes y defectos. ¿No será necesario volver a educarnos en la compasión y la ternura, bañadas por la certeza de sabernos tan débiles como el resto? La perspectiva del otro nos ayuda a buscar puntos de encuentro y no bandas enfrentadas, por cierto tan de moda en todos los ámbitos de nuestra sociedad. ¿Seguirán siendo actuales las palabras de Jesús de que «quien quiera ser el primero que sea el último y el servidor de todos»?

Daniel Martín | Sacerdote