Tres anys perduts a l'Ajuntament de Santa Eulària

Aquestos dies complim tres anys de legislatura, després de les eleccions de maig de 2019 que varen tornar a donar la victòria a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, una vegada més, al Partit Popular. Una gent que duu governant més de quaranta anys i que, a pesar de posar una nova alcaldessa, la senyora Carmen Ferrer, continua amb les mateixes polítiques de sempre. Els i les socialistes de Santa Eulària des Riu sempre hem denunciat la política clientelar que segueix el Partit Popular al nostre municipi. En l’actual legislatura, com ha quedat de manifest, res ha canviat, ja que continuen actuant de la mateixa manera, posant els interessos particulars d’uns pocs per damunt de l’interès general de tothom. L’alcaldessa, Sra. Carmen Ferrer, i el seu ‘flamant’ nou equip, pareixia que havien portat una bufada d’aire fresc a un ajuntament fosc i hermètic; però, en aquest temps, s’ha demostrat que tot s’ha quedat en promeses i titulars.

Molts de compromisos electorals s’han quedat en res. Molts de titulars de premsa, s’han quedat en això, en simples titulars de premsa; i ara, quan complim aquestos tres anys de mandat, tots els ciutadans i les ciutadanes del municipi tenim l’obligació de valorar aquesta feina no feta, tenim l’obligació de qüestionar per tot allò que se’ns havia promès i avui no tenim.

Santa Eulària és un municipi de grans dimensions, en el qual el creixement poblacional ha estat molt important en aquestos darrers anys, i això comporta més necessitats i més serveis, nous procediments, però sobretot, és important complir amb allò que s’havia promès per fer front a aquestes necessitats.

El dia d’avui seguim patint una falta de serveis i infraestructures que perjudica el benestar de la ciutadania. La majoria són projectes anunciats amb grans titulars pel Partit Popular, com sol fer, i la seua execució s’allarga i s’allarga, però mai arriba.

Avui seguim sense tenir aigua bona a moltes aixetes del municipi, però, una cosa sí, vostè han pujat les tarifes d’aigua i tothom que ara paga molt més, però no tothom rep aigua de qualitat, que només arriba a certes bandes del municipi.

Avui encara enviam les aigües fecals de Santa Gertrudis, Jesús i es Puig d’en Valls a la depuradora de Vila, amb tots els problemes que, de per si, ja té aquesta estació. Això sí, continuam autoritzant noves llicències de construcció a tot arreu, sense el corresponent Pla General d’Ordenació Urbana que determini quin serà el nostre futur, que determini quines són les nostres necessitats, que determini fins a on podem arribar.

Avui seguin amb zero promocions d’habitatge públic en règim de lloguer i seguin sense cap solar públic per cedir a l’Ibavi per fer promocions d’habitatge com estan fent a altres municipis, com per exemple al d’Ibiza. Això sí, ens hem pogut gastar 900.000 euros en adquirir una casa per a un futur museu que, segurament, per al PP, és més necessari que procurar habitatge a moltes persones que ho necessiten.

Avui seguim sense escoletes públiques municipals a Puig d’en Valls, a Jesús, a Sant Carles, a Santa Eulària... Això sí, ens quedam amb les paraules de la regidora d’Educació, Marisol Ferrer, qui considera que «a alguns llocs com es Puig d’en Valls no és necessària una escoleta, perquè tenen a prop les de Vila».

Avui seguim sense un sol centre de dia municipal de majors. El PP només pensa amb els nostres majors portant-los de festa el dia del patró del seu club. La resta de dies, que es busquin la vida.

Avui seguim sense una nova escola a Santa Eulària, avui seguim sense una estació d’autobusos a Santa Eulària, avui seguim sense una parada d’autobusos decent as Canar o a Cala Llonga, avui seguim sense la reforma de la carretera des Canar, sense la rodona de la cruïlla des Caçadors... i així podem seguir i seguir. Això sí, a Santa Eulària es continua construint, bàsicament pisos i cases de luxe, fins a on?

I el més greu: han pujat les taxes, no han tengut cap inconvenient a revisar totes les ordenances i incrementar els rebuts, encara que hem estat travessant moments complicats per la maleïda pandèmia i ara una guerra amb conseqüències imprevisibles. Han apujat el rebut dels fems, però han set incapaços de licitar una nova contracta de recollida, obligant a tothom a pagar per un servei que no rep. A això se li diu falta de responsabilitat, a això se li diu abús.

I sense cap dubte, el seu treball de fi de legislatura serà justificar les irregularitats apuntades en l’informe de l’Oficina de prevenció i lluita la corrupció de les Illes Balears, que posa de manifest aquesta política clientelar i de favoritisme que encara regna a Santa Eulària des de fa més de quaranta anys i que vostè, Sra. Ferrer, ha set incapaç d’aturar perquè va arribar al govern municipal carregada de motxilles, pesades i difícils de buidar.

Senyora Ferrer, vostè té massa assignatures pendents, assignatures que perjudiquen la ciutadania, perquè la seua irresponsabilitat incomplint compromisos provoca que les persones no tenguin la qualitat de vida que mereixen i esperaven quan li varen atorgar el seu vot. Vostè va enganyar els vesins i les vesines del municipi de Santa Eulària o vostè, per la seva irresponsabilitat com a governant, és incapaç de complir amb les seues promeses.

Des del Grup Municipal Socialista hem volgut, durant aquestos tres anys de legislatura, treballar en positiu, perquè coneixem les necessitats dels pobles i de la seua gent, perquè ens preocupa el futur de Santa Eulària. Per contra, el Partit Popular, amb el seu tarannà, no escolta, continua governant al so d’una música que només serveix per fer el gust a uns pocs. Llàstima de tres anys perduts a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, que sense cap dubte passaran factura en un futur.