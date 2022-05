El pes de Barcelona

Aquestes setmanes hem d’acudir a la premsa d’altres estats europeus i d’Amèrica per poder seguir les noves sobre l’anomenat Catalangate: com que esquitxa Espanya, la premsa espanyola, i molt especialment la premsa local de Madrid, no en diu ni fava. Del cas d’espionatge per part del CNI (Centro Nacional de Inteligencia) a polítics catalans (el més destacat d’Europa, segons Citizen’s Lab, que el va destapar), se’n deriven massa escàndols perquè l’opinió pública espanyola els pugui pair fàcilment. Per començar, que el CNI, pel seu compte, ha investigat polítics en actiu, de partits legals, escollits democràticament, legitimats per dur a terme la seua tasca, amb un programa importat d’un estat que no és membre de la Unió Europea, gestionat per una empresa privada que ara té un munt de dades de tots els investigats, les seues famílies, els amics, i els eventualment telefonats durant la investigació.

Que, al Regne d’Espanya, de tot aquest escàndol només se’n derivi la substitució de la directora del CNI ja diu molt de la salut de la seua democràcia. Als Estats Units d’Amèrica, el Watergate es va carregar el president. En justa equivalència, a Espanya s’hauria de carregar la monarquia. I, per descomptat, el govern. Però aquí destitueixen (ai, no! canvien) la directora del CNI, i no ha passat res. Tira milles, que tot se compondrà!

El Catalangate (arreu del món li diuen així, però és difícil trobar-ho esmentat amb aquest rètol a la premsa local de Madrid) té una derivada que trob prou interessant: el Barcelonagate. La part barcelonina de tot l’assumpte demostra el pes que encara té la capital catalana en l’imaginari nacional i estatal. I, per tant, mostra clarament que és objecte d’atenció per part de l’espionatge espanyol i de les clavegueres de l’Estat. No poden permetre que Barcelona quedi en mans de segons qui, per col·laborador que pugui ser amb l’actual govern espanyol. El moviment és molt més de fons.

Els fets són clars. Ernest Maragall guanya les eleccions a l’alcaldia de Barcelona, però finalment la batlessa és Ada Colau, de Barcelona en Comú, amb el suport de Ciutadans (o la marca blanca que n’havia fet l’exprimer ministre francès Manuel Valls, mèl·lera blanca de la classe dirigent barcelonina espanyolitzada). Recordem que la primera vegada que Ada Colau arriba a la batlia ho fa després d’una tasca impagable de les clavegueres de l’Estat, amb el suport d’un diari local madrileny, integrant del conegut Trio de la Benzina, que construeix un fals relat sobre comptes milionaris de Xavier Trias a Suïssa. Els fets demostren, senzillament, que a l’estat profund espanyol els preocupava molt més un batle barceloní de l’antiga Convergència i Unió que no una batlessa del 15-M. Perquè, des del punt de vista de l’estat profund, és més perillós per a Espanya el regionalisme català que no qualsevol moviment pretesament revolucionari que no qüestioni la sagrada estructura unitarista de l’Estat. Ada Colau va aprofitar tot el regalet que li va fer el CNI per guanyar les eleccions a Xavier Trias, i, una vegada destapada la mentida, mai no se n’ha disculpat amb la víctima d’aquella maniobra matussera i falsària.

Derrotada per Ernest Maragall (ERC) a les següents eleccions municipals barcelonines, Colau va rebre altra vegada el suport de l’estat profund, a l’hora de construir una alternativa als que havien guanyat les eleccions per obtenir la batlia (ni que fos amb la col·laboració de l’extrema dreta). En algun lloc, dirigents de Vox han dit clarament que prefereixen un batle de Barcelona o un president de la Generalitat d’extrema esquerra però espanyol abans que un de liberal, democristià, o fins i tot conservador, però catalanista. Al CNI, els Villarejos de torn i companyia els agrada més una batlessa dels Comuns que no, posem per cas, un batle d’ERC, o fins i tot de Junts per Catalunya o àdhuc del PdCat. Qui sigui abans que un de clarament representant d’això que per Europa ja en diuen la minoria nacional catalana.

Que el CNI i les clavegueres s’ocupin no només del govern de Catalunya sinó, també, prou intensament, de Barcelona, demostra la importància que per a l’Estat té la capital catalana. Malgrat la manca de substància política, Barcelona continua sent una ciutat dinàmica, amb un potent teixit industrial, innovadora i atractiva per a tot tipus de fires, congressos, convencions, etc. En l’imaginari col·lectiu de la nostra nació sense estat, Barcelona pot fer perfectament el paper de capital. I això no ho poden coure, des dels centres del poder espanyol. I no només perquè Madrid no pot compartir capitalitat amb ningú, sinó i sobretot perquè Barcelona és capital no només en l’imaginari de la majoria dels catalans del Principat, sinó també en el de molts valencians i en el de molts ciutadans de les Illes Balears. Per això, el CNI tracta Barcelona gairebé com si, ella mateixa, fos un petit estat.

Molts de nosaltres, quan algú ens diu «me’n vaig a la capital», entenem que se’n va a Barcelona.