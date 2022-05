Aplausos. Pues no. Ese culo, ahora resulta que es un problema. Y que si ‘daddy’ no es ‘sugar daddy’, pero habla de ‘monetary’. Aunque también de mami y de reina y de dura. Y esto es un lío. Después pensará en ello. Se rinde Mariúpol. El experto advierte: no subestimemos Rusia. ¿Quién lo hace? Accidente de tren. Qué horror. Un mercancías con potasa. ¿Por qué descarriló el tercer vagón? ¿Cómo está afectando la guerra al mercado de potasa? Después lo busca. Aumenta el hambre en el mundo. Y se incrementa el gasto militar. Qué frío, la guerra. Otra vez el culo. Que sí, que la cosificación. ¿O será ranciedad y clasismo? Tiene que pensarlo. Anda, más audios. Otra vez Villarejo. Grabar conversaciones es el deporte nacional. Un día tiene que reflexionar sobre todo esto. Fíjate, Google revisa la localización y la actividad ‘online’ de los españoles 426 veces al día. 18 veces cada hora. Ahora mismo.

Y ella o él levantan la mirada. Un día precioso. Un crío juega entre los bancos. Las glicinas estallan en lila. ¿Cuánto dura su flor? Lo busca. Y las flores ya se lían con la guerra, las escuchas, la corrupción y, claro, el culo. Sidral en el cerebro. Datos para Google. El crío ríe. Qué bien, la risa. Ya levanta la mirada.