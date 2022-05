Los diputados hacen salera

Desoladoramente vacía. Así estuvo la sala de plenos del Parlament durante el debate sobre la situación de la sanidad pública en Ibiza. La práctica totalidad de los diputados, de todos los partidos, salieron en desbandada mientras Tania Marí (PP) y Patricia Gómez (PSIB) se enfundaban las notas para su batalla dialéctica. Se quedaron unos pocos diputados. Y las cariátides. Esto es lo que les interesa a nuestros políticos y políticas la atención sanitaria que reciben los pitiusos. Menos que un café con leche, una charla de pasillo, un cigarrito en la puerta del Parlament o unos minutos de alegre distensión. Grave. Gravísimo. Eso sí, horas después, sus perfiles en redes sociales, llenos de comentarios y vídeos de la guerra dialéctica como si la sanidad de los ibicencos y formenterenses les interesara y como si hubieran estado ahí, atornillados a sus escaños, escuchando a sus compañeras, apoyándolas. Mero postureo. No sé a dónde habían huido en desbandada, no me interesa, pero lo que hicieron es una vergüenza. Una falta de respeto hacia quienes debaten (espero que Gómez y Marí les cantaran las 40 a los suyos). Y una tomadura de pelo para los ciudadanos, que son los que les pagan. Y no poco.