EL mundo al revés

En mi vida personal me he aplicado una serie de chistes que me han ayudado mucho en momentos delicados de mi vida. Uno de ellos es aquel que cuenta como un conductor se mete en dirección contraria por una autopista y cuando oye en la radio de su coche que un loco se ha metido en dirección contraria por la autopista, él dice ‘uno no, más de mil’. No percatarse en la vida que a veces es uno el que va al revés es muy complejo por que no eres capaz de darte cuenta que eres tú el que está equivocado. Cuando uno tiene problemas con todo el mundo tiene que empezar a pensar que a lo mejor el problema es de uno propio y no del resto de la sociedad.

Aunque es cierto que no siempre es tan fácil poner en práctica esta teoría. Ya que también en muchas ocasiones me digo a mí mismo: «que se pare este mundo que me bajo». Violencia y más violencia. Tanto trabajo en las aulas y en las familias contra la violencia de género, tanto maltrato de todo tipo y en la calle no vemos más que violencia. ¿En qué estamos fallando? ¿Será que no dedicamos el tiempo suficiente a lo que realmente tiene más valor? Cuando preguntas a los niños las cosas importantes que hay en la vida y que no se compran con dinero, rápidamente responden, la familia, la amistad, el amor, la felicidad,… y los mayores continuamos poniendo nuestra atención en todas las cosas materiales. Incluso somos capaces de vitorear a aquellos que se han enriquecido a costa de empobrecer a todos los que tiene a su alrededor. De recibir como héroes a aquellos que son unos malhechores. El vacío de los que más tienen no puede ser el modelo que debemos poner como ideal para los que nos siguen. Cuándo nos daremos cuenta que nuestros pequeños, nuestros jóvenes, pero también los más mayores necesitamos un mundo mejor en el que no reine la fuerza del más fuerte sino más bien la fuerza de lo débil, la familia, la amistad, el amor, la felicidad, la ternura y la dulzura. No son armas de mucha fuerza, pero más allá del tiempo perduran, por algo será.