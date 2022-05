Chiringuitos de oro en Formentera

Anda Formentera calentita en los últimos tiempos, y no solo por las temperaturas tropicales de estos días. El asunto de las concesiones de los chiringuitos le ha explotado al Consell en la cara.

Ahora se las concedo a unos, ahora me protestan y doy marcha atrás, ahora parece que se las voy a mantener a los de siempre, ahora me faltan avales jurídicos... Más que quioscos de playa parece que lo que está en liza en la pequeña isla son minas de oro. Y por lo visto lo son.

Solo hay que pasar un día en Formentera para ver que los precios de los platos en esos antaño modestos merenderos están ya solo al alcance de futbolistas y de influencers que comen de gorra.

En un nuevo episodio de esta batalla por el control de los preciados chiringos, uno de los empresarios que aspira a la concesión denuncia que le llueven las amenazas: «Me han tratado de mafioso, me han dicho de todo, que me van a hacer la vida imposible...».

Y no, amigos lectores, no hablamos de Sicilia, aunque con tanto italiano una puede llegar a confundirse. Haría bien el Consell de Formentera en tomar una decisión cuanto antes para evitar que el conflicto con los antiguos y nuevos pretendientes de las minas de oro vaya a más. Un consejo, que nadie me ha pedido, para Ana Juan: dar un pasito p’alante y un pasito p’atrás solo se le da bien a Ricky Martin.