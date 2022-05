Sin tejas no hay paraíso

Las arcillas, como todo hijo de vecino, han mostrado desde siempre variopintas vocaciones. Unas han querido ser ladrillos (las currantes), otras (las rústicas) botijos, las más sufridas, orinales; y artistas las más sensibles, es decir, jarrones y floreros de museo. Las más intrépidas, en cambio, han ido para acróbatas, o sea tejas, esas cosas curvadas y largas que trepan a lomos de albañil por los andamios a riesgo de romperse sus cocidas crismas en las alturas de las casas. No importa, gajes del oficio. Esas son las arcillas que me interesan a mí hoy, porque es de tejas de lo que voy a hablar.

Cuando visité Ibiza por primera vez, décadas atrás, de las cosas que más atrajo mi atención de su paisaje, salpicado felizmente de fogonazos blanquísimos de arquitectura payesa, fue la ausencia de tejas en las cubiertas de las casas tradicionales. (Los paisajes quedan también retratados por las ausencias, como esas lenguas que carecen de palabras que sí existen en otras).

En esa Ibiza genuina que tanto me deslumbró, palpé un vacío casi absoluto de tejas. La presencia de estas en la arquitectura ibicenca tradicional es casi tan innecesaria como la de una manivela en una casa sin puertas. Normal, puesto que la cubierta de la casa payesa es plana, no hay tejado sino azotea. Sin techumbre con vertiente, la teja está de sobra, un pasmarote de arcilla. La única que encontramos a veces en dichas edificaciones la sorprendemos haciendo de canalón vierteaguas de la lluvia que cae en el terrado. De esta manera observamos con admiración que la arquitectura payesa eleva a la teja a la categoría de gárgola, solo así la tolera a su lado; una gárgola de sencillez extrema que contrasta por su pureza de líneas con esas otras talladas en piedra que aparecen bajo complicadas formas en iglesias y catedrales góticas.

Ha sido tal la ausencia de tejas en Ibiza que la toponimia isleña permanece muda respecto a estas, algo que no ocurre en las dos otras islas grandes de Baleares. En Mallorca, su toponimia nos regala el oído por doquier: sa Teulera Vella, Teuler d’en Toni Pere, Can Teula, Puig de sa Teula, Turó de sa Teulada… En Menorca, aunque mucho menos, contabilizamos también algunos nombres: Font de sa Teula, Illot de sa Teula… En cambio, en Ibiza −y Formentera− ninguno. Frente a la ‘arquitectura de la teja’ de las Gimnesias (Mallorca y Menorca), ‘la arquitectura de la no teja’ de las Pitiusas. Lo expreso así, tan escueta y gráficamente, a fin de resumir en un solo objeto −la teja− la excepcionalidad de la arquitectura ibicenca en el conjunto del archipiélago.

El destacado arquitecto catalán Josep Emili Donato, muy vinculado a Ibiza a principios de los setenta, era de los que pensaba que esta era la menos baleárica de las tres islas grandes del archipiélago. Localizaba en la arquitectura propia ibicenca el rasgo más diferenciador, una arquitectura fruto de un origen histórico de la isla muy diferente al de Mallorca y Menorca. Ibiza entró en la historia, la que se escribe con letras y no solo con piedras, huesos y cenizas, mucho antes que las otras dos. Y lo hizo de la mano de una de las grandes civilizaciones del Mediterráneo en la Antigüedad, la fenicia, de la que fue una de sus principales colonias occidentales.

Sucedió gracias a la situación geográfica de las Pitiusas, subarchipiélago mucho más próximo a la costa oriental de la Península que el resto de Baleares, propiciándose así un mayor contacto comercial. Ibiza fue fenicia −y púnica después− hasta los tuétanos, lo que determinó la concepción y morfología de su arquitectura, transmitida de generación en generación a pesar de la presencia luego de otros pueblos y culturas. El resultado es la casa tradicional ibicenca actual, caracterizada fundamentalmente por la cubierta plana, la adición sucesiva de volúmenes cúbicos y la ausencia de patios interiores (para qué los necesitaban si tenían a su alcance esos espléndidos ‘patios interiores de mar’ ajardinados de azul que son las calas).

En Mallorca y Menorca la arquitectura tradicional es bien diferente. Su tipología obedece a dos influencias, la romana y la musulmana (influencia de limitado alcance en Ibiza), al igual que en el resto de la mayor parte de España, donde también impera ‘la arquitectura de la teja’. Esa España en la que un gato, que no aquella famosa ardilla saltarina que nos contaban de niños, podía brincar de punta a punta de los pueblos sin abandonar nunca los tejados, hazaña gatuna de la que yo procuro abstenerme cuando tengo a bien subir de noche al terrado de mi casa ibicenca, también sin tejas, claro. Desde aquí no salto ni de felino ni de humanoide a ningún otro lugar; ni borracho, vamos, me haría más añicos que una teja despeñada desde un campanario Me limito a tumbarme boca arriba a repasar los nombres de las estrellas con un chupito de hierbas en la mano, que ese es ahora el cometido de una azotea en Ibiza, y no el secadero de algunos frutos que fue en el pasado.