Con más coches que residentes

Puede ser tantísimo nuestro talón de Aquiles? No quiero exagerar. Hablo, sobre todo, de la ciudad, de su entorno y de los julios y agostos. Esto de los coches es una bola que no deja de rodar y crecer. Pesimistas bien informados advierten de que la situación está a tal punto desmadrada que sólo caben medidas paliativas para aliviarnos. Nada fácil, por otra parte. Implicaría atacar con urgencia varios frentes a la vez, cosa que no hacemos. Lo de construir grandes aparcamientos perimetrales en la primera ronda –aprovechando su conversión en vía urbana- no pasa de ser una propuesta para la que falta financiación y que, en todo caso, como advierte la presidenta del Govern, va para largo. Estamos en lo de siempre, parole, parole, parole…

Sabemos, eso sí, que el problema no está en las carreteras. Si comparamos nuestra red viaria con la de Menorca, isla de dimensiones parecidas, vemos que la nuestra es más que correcta y no crea mayores dificultades. El colapso lo tenemos en la ciudad y sus aledaños. Que haya tantísimo coche, por otra parte, es inevitable. La dispersión de la población exige que cada ciudadano tenga su propio coche, sobre todo, porque el transporte público no cubre ni cubrirá nunca las necesidades que tenemos. Otro problema no menor está en las tres únicas vías de acceso y salida de Vila, embudo inevitable si no abrimos más calles perimetrales a las rondas. También está por ver en qué medida limitamos las flotas de alquiler y frenamos la entrada de coches en verano. Y a todo esto, a estas alturas, todavía nos hablan de crear una oficina técnica para gestionar las obras de reconversión del primer cinturón, del estudio preliminar que elabora el departamento de Gestión del Territorio del Consell, de una futura propuesta legislativa que se prevé elevar al Govern y que todo ello se comentará y debatirá en el próximo Consell d’Alcaldes, previsto para dentro de tres meses. Pues qué bien.