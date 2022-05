Adrián Rosa sigue pintando

Me encuentro por la calle, por casualidad, con Adrián Rosa, uno de los últimos representantes de una generación de artistas ibicencos que revelaron los secretos de la luz de Ibiza. Va tirando del carrito rojo de la compra. A sus 91 años sigue siendo un muelle, delgado, fibroso, activo... «Llevo dos años retirado del mundo», me dice desde detrás de la mascarilla. No ha pasado el covid y mantiene las distancias. Juntos reflexionamos sobre la soledad. «Sigo viviendo solo y me lo sigo haciendo todo solo. Voy a la compra, hago la comida, limpio la casa. Pero estoy muy bien en mi soledad, muy a gusto, muy tranquilo. Me he desconectado y no sé si me volveré a conectar», sonríe con la mirada. Me cuenta que mantiene la disciplina: pinta o dibuja dos horas diarias, toca la guitarra una hora -además de pintor fue guitarrista flamenco-, aprovecha el tiempo para leer y cuidar el jardín... Solo echa de menos los encuentros semanales en la Escola d’Art con otros artistas para pintar con modelo, que pararon hace dos años. «Qué quieres que te diga. He vivido mucho y bien. No tengo miedo. Y cuando me tenga que ir me iré en paz». Y se va tirando del carrito rojo de la compra.