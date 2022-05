Una cama a ochocientos

Es la conversación de moda en las Pitiusas. El sábado la portada de este medio era un clamor. Una habitación con cama compartida es hoy un tesoro más valioso que las fuentes alternativas al gas ruso. No entraremos en el baile de cifras, pero sí en algo que me dijo una persona razonable del todo y que resume un sentimiento entre la clase trabajadora de temporada ‘trabajas como un esclavo y duermes como un perro’. Es sin duda una exageración, pero no podemos negar que resume un estado de ánimo que está calando en esta sociedad que se prepara para el aluvión turístico (dicen los expertos) y que no sabe resolver satisfactoriamente uno de los pilares básicos del sector turístico que es ya un 95% del PIB. Sin servicios adecuados a las exigencias de unos visitantes, que estiman como lujo estar en Ibiza y Formentera, el futuro de ese turismo puede peligrar ante otros destinos con ofertas económicas y de servicios más equilibradas. Hoy, me cuentan algunos afectados, las plantillas están al 80% de lo imprescindible para garantizar mínimamente un servicio acorde a la oferta. En mayo podría interpretarse como normal, pero la realidad es que esta falta de personal se puede trasladar a los meses de mayor afluencia y aquí el problema entra en la UCI. Soluciones a corto plazo no se ven en el horizonte más próximo. A medio (temporada que viene) tampoco y a largo plazo (futuro incierto) habrá que planteárselo sin más dilación a día de hoy. La segunda parte de la parte contratante (Groucho) son los residentes que tienen que abandonar la isla por falta de alojamiento adecuado. Gentes con proyecto de vida aquí y que se han visto obligados a marcharse cansados de deambular de un lado para otro sin encontrar una solución a algo tan básico como dónde vivir. Lo peor es que afecta a sectores como la educación, la sanidad, los artesanos, etc. Demasiado largo este etcétera.

Si supiera el remedio más inmediato casi me darían el premio nobel a la sabiduría doméstica. Son los responsables políticos quienes en el ejercicio de sus funciones deben crear un marco legal, con propuestas imaginativas, que aporten soluciones. Los empresarios del sector no pueden quedar al margen de las medidas a adoptar. Su implicación es fundamental para llegar a un compromiso social que palie la necesidad. Mientras los ciudadanos afectados miran con preocupación y, si me lo permiten, con estupor a esta sucesión de ‘abandonos de hogar’. To be continued?