La ‘tasa rosa’ exige respuesta

De la docena de medidas que carácter tributario que PSOE y Unidas Podemos pactaron en diciembre de 2019, dentro del acuerdo de coalición, hay algunas que ya han sido adoptadas de forma plena (como el tipo mínimo del 15% en Sociedades); otras, a medias (como la subida del IRPF para las rentas más altas); y otras están sin estrenar. En este último caso está el doble compromiso que afecta al IVA: «En el Impuesto sobre el Valor Añadido: reduciremos el tipo de gravamen de IVA de los servicios veterinarios y de los productos de higiene femenina», dice el compromiso del acuerdo de coalición (sin llegar a hablar de ‘eliminar’).

Con ocasión del proyecto de reforma de la ley del aborto que el Consejo de Ministros prevé aprobar este martes, la parte morada del Gobierno está impulsando para llevar a cero el IVA que ahora grava al 10% las compresas y los tampones. Hacienda se resiste, pero la rebaja de la ‘tasa rosa’ espera su turno: ya sea en forma de IVA cero (como pide Unidas Podemos) o de una rebaja del tipo impositivo al 4% (como pactaron ERC y PP -sí, sí, ERC y PP- en junio pasado). Está en el acuerdo de coalición y además, de forma inesperada, es una de las recomendaciones que el comité de personas expertas para la reforma fiscal ha hecho recientemente al Gobierno.

En el libro blanco para la reforma fiscal entregado al Gobierno el 3 de marzo, las personas expertas plantean ir a un tipo único de IVA (ahora hay tres: 21%, 10% y 4%) y compensar con ayudas a las personas con menor nivel de renta por la desaparición de los tipos reducido y superreducido. Dicen los expertos que, en caso de no poder garantizar tal compensación efectiva, se debería descartar la elevación del IVA para los bienes y servicios de primera necesidad. «En tal escenario -añade el informe-, una parte del Comité recomienda la incorporación de las entregas de productos de higiene íntima femenina al listado de operaciones gravadas con el tipo superreducido», del 4%. El acuerdo de coalición obliga y el libro blanco recomienda. El Gobierno no puede dudar. Si no se acomete ahora, aún quedará la oportunidad de los Presupuestos de 2023 antes de acabar la legislatura. Si no se reduce al 0% hay margen para bajarlo al 4%. Pero la tasa rosa exige una respuesta.