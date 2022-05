La avaricia que nos merecemos

En la editorial que publicaba ayer este Diario y en innumerables artículos se ha insistido en el destrozo económico y social que provoca en nuestras islas el demencial precio de la vivienda. No obstante, a veces da la sensación de que esto sucede por culpa de alguna maldición bíblica, o que quien pone los pisos a precios prohibitivos es el Espíritu Santo, o algo así. Sin embargo, en la gran mayoría de casos, esos caseros que cobran una cantidad desorbitada por una habitación sin derecho a cocina son honrados y respetables ciudadanos de Ibiza y de Formentera. Es muy probable que usted, querido lector, tenga un cuchitril que alquila a precio de ático en Manhattan. No se excuse, no pasa nada. Todo el mundo tiene sus razones. «Hay que aprovechar antes de que la burbuja esta reviente», «es una renta que me ayuda a ahorrar y tener un colchón», «me costó conseguir esta propiedad y debo sacarle partido». Es comprensible. Quizás yo también haría lo mismo. Como sociedad, todos nosotros hemos optado por la avaricia y eso tiene consecuencias, como es una sanidad pública deficiente, falta permanente de profesionales, una precariedad persistente y unos servicios de segunda categoría. Esto no ha caído del cielo. Simplemente, tenemos lo que nos merecemos.