Una marabunta inunda ya nuestras calles, nuestras carreteras, nuestras playas… Se presagia una buena temporada. Ha llegado el problema de cada año prepandemia. ¿Dónde alojar a todo el personal que debe cubrir los servicios básicos? No es una problemática nueva. Es algo que se repite. Se repiten los alquileres abusivos, se repite la inhumanidad con la que se quiere vulnerar el derecho a una vivienda digna.

«También nos tendremos que ir”» este titular del Diario refleja una realidad. Me trae a la memoria las palabras de Jesús a sus apóstoles: «¿También vosotros queréis marcharos?» (Juan 6,60-69). Seguramente muchos de los que se ven obligados a marcharse porque no encuentran una vivienda, si la encontraran, no se marcharían, pero no es así. Nadie en solitario puede solucionar el problema de la vivienda. Pero entre todos sería mucho más fácil.

«Entre todos», me suenan estas palabras. Ah, sí. Era el lema que repetíamos en la pandemia. Entre todos podremos salir de esta. Entre todos podríamos solucionar el problema de la vivienda. Pero todo pasa por la Administración. Los propietarios se tienen que ver beneficiados de políticas que les ayuden a alquilar todo el año y a precios asequibles.

Un informe nos decía días pasados que hay mucha vivienda vacía en nuestras islas. Se tiene que facilitar el acceso a las personas que no tienen vivienda a tanto piso vacío.

La cuestión es que parece que se trata de un problema de unos meses. En octubre el problema de la masificación ha acabado, ya no nos volveremos a acordar de este problema hasta mayo del año que viene cuando nos volveremos a escandalizar por el problema de la vivienda.

Pero no es así, porque el problema de la vivienda es un problema que enquista nuestra realidad social pero que parece que sólo se hace visible al inicio de la temporada.

Entre todos podríamos evitar que muchos también se tengan que marchar, pero es necesario que no olvidemos que esta problemática lleva a la pobreza a muchos trabajadores y que la Administración tiene la solución si la quiere llevar a cabo.