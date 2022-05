Oncólogos en el ring electoral

El servicio de Oncología de Can Misses tiene una oncóloga y otro que hace una jornada del 75%. Ante esta situación de emergencia (faltan por cubrir tres plazas de especialistas), dos oncólogos de hospitales de Mallorca se desplazan a Ibiza para atender a los enfermos pitiusos, un parche que esperemos que no se prolongue. Mientras tanto, el Ib-Salut ha eliminado las consultas presenciales de Formentera. Estos son los hechos, por más que la consellera de Salud o el PSOE hagan sus cuentas de trileros y aseguren que hay 4,75 oncólogos en Ibiza: no los hay, porque dos son de centros mallorquines y otro aún no se ha incorporado a su puesto. Es evidente que existe un problema muy grave en la atención a los pacientes pitiusos de cáncer, por lo que es una lástima que los socialistas ibicencos no hagan lo que deberían: presionar al Govern en Palma, a su Govern, a los suyos, para que adopte medidas de emergencia y complete la plantilla del departamento. Por el contrario, se enzarzan en el ataque partidista y acusan al PP de «desprestigiar» la sanidad y a los profesionales sanitarios... Cuando es esta pésima gestión la que desprestigia y desarbola la sanidad pública, y no el hecho de denunciar la clamorosa falta de oncólogos en Can Misses y cómo esto perjudica muy gravemente a los pacientes. También es decepcionante que el PP exija la dimisión de la gerente del Área de Salud y deje fuera a los verdaderos responsables, la consellera y el director del Ib-Salut. El reloj electoral está en marcha y los intereses y la lealtad que prevalecen son los del partido, no los de los ciudadanos a los que representan. Aunque estemos sin oncólogos. Aunque haya que negar la evidencia.