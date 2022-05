llama la atención

Que restaurantes de Ibiza se vean obligados a reducir sus servicios a la mitad ante la imposibilidad de contar con todos los trabajadores necesarios para el funcionamiento del negocio. Con la temporada en marcha grandes y pequeñas empresas de la isla no logran completar sus plantillas por el elevado precio de la vivienda, la falta de cualificación para los puestos y porque algunos demandantes de empleo no disponen de sus papeles en regla. Un problema que no es nuevo pero que este año reviste especial gravedad y que amenaza al funcionamiento de muchos negocios de la isla.

Las preguntas que suscita el inminente cierre al tráfico para los no residentes en es Puig des Molins. Los hoteles a cuyas terrazas acuden clientes que no se alojan allí no saben cómo se va a solucionar este problema y el Ayuntamiento de Ibiza también desconoce cómo impedir que las motocicletas, que quedan exentas del cierre, ocupen plazas de aparcamiento. Los vecinos tendrán un número limitado de pases para familiares y amigos.