La desvergüenza de algunos de los propietarios que alquilan infraviviendas. El último y sangrante ejemplo es una casa ilegal de 30 metros cuadrados por la que el dueño pide 1.200 euros mensuales más tres meses de fianza, pese a que no está equipada y sobre la que, por si fuera poco, hay abierto un expediente sancionador, ya que se encuentra en pleno Parque Natural de ses Salines. Es una muestra más del abuso en los alquileres que está expulsando de las Pitiusas a los trabajadores y que ya constituye un problema serio no solo para ellos, sino también para las empresas, que no pueden completar sus plantillas por la falta de vivienda digna.

El maratón de reciclaje de la Escola d’Art y la Fundació Deixalles, una imaginativa iniciativa en la que los estudiantes de moda confeccionan ropa a partir de prendas desechadas. En los 32 contenedores que tiene repartidos por Ibiza Deixalles se deposita una media anual de ropa que ya no se usa de 42.000 kilos al año. Para el concurso, se ha utilizado una tonelada.