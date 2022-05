Jugar a las pistolitas

Santa Eulària aprobó la semana pasada una moción en la que solicita al Govern que permita que sus policías locales usen pistolas táser. Estas armas eléctricas disparan unos dardos que descargan 50.000 voltios durante cinco segundos, provocando un aturdimiento por electrochoque. Unas pistolas que, según informa la agencia Reuters, han causado un millar de muertos en Estados Unidos desde su implantación. Asegura el Consistorio que son necesarias a causa del «incremento de incidentes violentos» en el municipio. Siempre he pensado que Santa Eulària es un remanso de paz, pero a tenor de lo que dice su propio Ayuntamiento, se diría que está siendo asediada por la Mara Salvatrucha. A los pocos días, el Ayuntamiento de Sant Antoni informaba que un grupo de policías locales habían participado en un curso sobre «respuesta ante actos de violencia urbana». Adjuntaban una foto en la que los agentes aparecían armados y pertrechados más bien para actuar en una trinchera de Ucrania que para patrullar por el Passeig de ses Fonts. No sé si alguno de estos agentes encuentra aburrido su día a día y siente nostalgia del ruido y la furia, y se repiten aquello de que «yo soy la tormenta». En este caso, no tengo ninguna duda de que se han equivocado de oficio.