Caos. Aquesta serà la gran notícia de l’estiu. No ho dubteu. No ho dubteu pas. Desordre i confusió encara que, malgrat tot, en arribar l’octubre, ja ho veureu, quadraran el comptes , el números i el balanç final satisfactori. Receptarem diners i podrem marxar a Venècia de vacances. Però el caos, insisteixo, és una realitat inevitable. Cal doncs de moment picar un ull al diccionari. Caos: «estat de confusió dels elements que precedí l’organització del món....». O sigui i en el nostre cas particular l’organització del turisme, del món del turisme, de la seva indústria fins ara poderosa.. Aquesta pèssima organització és en definitiva el responsable principal d’un desgavell actual, que des d’avui mateix fins d’aquí tres o quatre mesos fixarà i classificarà per a la eternitat l’estiu de 2022. Tot per una manca de sentit de l’esmentada organització. Hem ignorat un turisme amb sentit comú, amb seny perdurable, en constància a l’hora de fer les coses per evitar el caos. Però no. S’ha fet tot d’una forma fatal i a l’inrevés. Organització nul·la. El resultat el podem veure avui per avui. Cal obrir la finestra, la porta de casa i contemplar l’espectacle. Tot l’espectacle del món. Beach clubs aberrants, immorals, indecents, navegació dolorosa de tota mena de barques, carreteres pobres i estretes per un tràfic excessiu, prohibit, remor i soroll, escàndol dia a dia que podria avergonyir qualsevol. A qualsevol de nosaltres excepte als polítics que són, de debò, els únics innocents d’aquesta pobra, trista història del turisme que a velocitat de vertigen ha evolucionat al llarg dels anys darrers. Ibiza, el caos inevitable. Mentre, al nord, lluny de l’illa, una guerra dura i constant.