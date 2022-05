Me fascina la capacidad del embajador británico de aguantar sin implorar perdón y echarse a llorar un acto en el que se presenta una campaña para ‘educar’ a sus conciudadanos que visitan la isla. Es su trabajo y además seguro que va sobrado de flema. ‘Stick your mates’ (’Quédate con tus colegas’), es un compendio de ridículas advertencias que solapan un problema mayúsculo: la falta de educación y civismo de un tipo de turistas (minoría entre los británicos, ojo) que jamás deberíamos haber cuidado. Además, presentar esta iniciativa en Sant Antoni, que lucha contra esta lacra, me parece un despropósito absoluto. Pero vamos al meollo de la cuestión. Hay que salir educado de casa. Eso al menos nos enseñaban antes. Y este mensaje de ‘quédate con tus colegas’ es peligroso cuando se dirige a grupos de individuos con un fin común: beber hasta perder el conocimiento. Incluso les recuerdan que el balconing es peligroso. ¿Qué diabólico influjo tiene esta isla que induce a la gente normal a tirarse por los balcones? El mensaje de esta campaña debería ser otro: ‘quédate en tu casa’. Y con una segunda parte educativa: ‘respeta a quien te rodea’. Pero el dinero y la empatía son dos enemigos irreconciliables y todo vale en nombre del euro. Aunque te destrocen tu casa...