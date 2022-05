Y lo de repensar... ¿pá cuándo?

Lo de repensar... ¿pá cuándo? Porque ahora, durante estos dos años, que era el momento, ha sido que no. Lo de aprovechar el frenazo de la pandemia para construir un nuevo modelo de isla en el que el mismo turismo que nos da de comer no nos acabe devorando se ha quemado en la hoguera del coronavirus junto al ‘Resistiré’, el «de ésta salimos mejores», los guantes de látex y la ropa de teletrabajar. Este fin de semana se ha celebrado el funeral de aquella utópica idea de dar los primeros pasos para un modelo turístico respetuoso con la isla y con quienes vivimos en ella. Lo saben bien los vecinos de parte de Vila y Sant Josep, que se han pasado el fin de semana denunciando en redes el ruido del musicote de los openings, primero, y la inacción de las policías locales, horas después. Por las calles circulan lamborghinis, ferraris y esos atentados medioambientales con ruedas llamados Hummer. Vómitos y botellas rotas decoran las aceras. Un turista ya se ha precipitado desde el baluarte. Y otro ha recibido un navajazo. Hemos vivido el closing de las playas a las que los aborígenes sólo podremos volver en otoño, cuando desaparezca de la arena todo lo deluxe. Lo de repensar, si eso, ya lo dejamos para cuando no haya vuelta atrás.