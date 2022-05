El pasado mes de marzo se celebró en el Club Diario de Ibiza la presentación del libro ‘La dama del cielo’, por parte de su propio autor Jorge Bernaldo de Quirós y Trillas. La obra narra, de manera novelada, la peripecia vital de María Bernaldo de Quirós, la primera mujer piloto en España, que obtuvo su licencia de aviadora en 1928, a la edad de 29 años. Jorge, que vive entre nosotros aquí en Ibiza, es piloto y oficial en la reserva del Ejército del Aire y tiene a sus espaldas una amplia experiencia como miembro de las fuerzas de seguridad. Por su profesión, comprende bien la vocación que hay detrás de los estudios de aviación. Dispone asimismo de un amplio bagaje cultural fruto de su formación e inquietudes, de las cuales es un ejemplo su pertenencia como académico del Instituto Balear de la Historia. Estas notas sobre su persona se ven reflejadas también en el libro.

Jorge es sobrino nieto de la protagonista, María, a la que incluso llegó a conocer y, como él mismo señaló en la presentación, aprovechó las estancias de descanso, entre vuelo y vuelo, en hoteles de las ciudades a las que viajaba durante el periodo que trabajó en la aviación comercial, para ir trenzando la obra y con ello rendir un homenaje merecido a esta mujer pionera y tan adelantada a su tiempo, rescatándola así de un injusto olvido.

El periodista y novelista Javier Cercas, en una de sus más recientes obras, pone en boca de uno de sus personajes la idea de que la mitad de una novela la pone el autor, y la otra mitad el lector. Así, nos dice que una novela es como una partitura y es el lector el que la interpreta. Siguiendo esta idea de Cercas, me voy a permitir dar unas pinceladas sobre la obra de Jorge, en aquellos aspectos que tal vez no sean los principales o los que harían una mejor crítica literaria, pero que por mi propio interés e interpretación de esta ‘partitura’ que es su novela, creo que pueden ser resaltados. Tal vez no son los más relevantes; de hecho este artículo no es una pieza de crítica literaria, fuera de mis luces y conocimientos, sino un modesto homenaje de algunas sensaciones que la publicación a mí me ha dejado.

Aparte de lo amena que se hace la lectura y de la diversidad de situaciones a las que tuvo que enfrentarse María, en una sociedad española digamos que más bien ‘cerrada’ y cerril (con criterios de hoy), la obra ha tenido para mí algunos puntos de interés, tal vez colateral, pero creo que no menos importantes.

Para empezar, la lectura de las sucesivas peripecias de la vida de María, nos va aproximando también, precisamente de la mano de sus sinsabores e iniciativas personales, a la historia de España en el siglo XX. Pues la vida de María discurre entre principios del siglo XX (ella nace en 1898) hasta poco después de la Transición democrática, cuando fallece. Periodo de nuestra historia muy dilatado, con avances y retrocesos sociales, turbulento las más de las veces, contexto en el cual, casi siempre envuelta en dificultades, se tiene que mover María. Por ejemplo, un punto que me ha llamado la atención es el de cómo el franquismo abordó, después de haber ganado la guerra civil, el tema de los divorcios reconocidos durante la República. Yo nunca me lo había planteado y la obra de Jorge tiene un interés colateral en este punto. No es que el régimen del 18 de julio diese una solución equilibrada, que no lo era en absoluto, pero había una ‘solución’, no sin generar una ansiedad permanente, como así le pasó a María, que instó uno de los primeros divorcios en España.

Otra cuestión que creo que puede ser resaltada es que en la lucha por salir adelante y por defender los derechos de la mujer, siempre ha habido aliados del sexo masculino cuyo apoyo es trascendental. Y en el libro hay algún ejemplo. Situándonos en la época, se trata de hombres que seguramente por sí mismos no moverían un dedo, pero ante la tesitura de apoyar una causa justa, estas personas tienen la mano tendida. Quizá esta fue la ‘suerte’ que el destino puso delante de María. Pero ojo: la suerte siempre hay que buscarla y María no fue una excepción.

Y esto nos lleva a lo principal. Hoy en día, se puede afirmar que en los avances en favor de los derechos de la mujer nadie les ha regalado nada. La novela de Jorge, a lo largo de sus páginas y en las diferentes situaciones que María tuvo que vivir, es un ejemplo palmario de que sólo con iniciativa, objetivos claros, decisión y cabezonería, las mujeres en España han podido ir ganando el terreno que justamente les corresponde.

Con este libro, de extensión adecuada, de lectura fresca y de contenido riguroso, el autor hace una contribución, no sólo a que la historia individual de María y el camino que abrió no se pierda en el olvido, sino que la lucha por la modernización de la sociedad española debe mucho a las personas pioneras que, en su lucha anónima, abrieron brecha y aportaron su grano de arena para una España mejor.

José Antonio Roselló Rausell | Economista y empresario, vicepresidente de CAEB