Es imposible enfrentarse a la información sin que se te produzca un nudo en el estómago. La guerra en Ucrania no tiene visos de final y la amenaza nuclear no es descartable. Nada lo es tratándose de Putin, menos aún si se siente débil y acorralado. La cesta de la compra da la medida exacta de la dificultad del momento. Pensar en el invierno próximo produce estremecimientos. De frío. Corren los ansiolíticos y los antidepresivos. La ultraderecha va a aprovechar –lo está haciendo– de cada dificultad. Las exprime con saña, deshonestidad y desvergüenza. El PP aún no encuentra su lugar y la izquierda anda haciendo equilibrios, y que no caiga. Se normalizan discursos de odio que creíamos superados. La podredumbre empieza por dentro.

La fotografía del momento es desalentadora. Aun así, urge convocar la esperanza. Desde el pragmatismo al idealismo. Desde el reconocimiento de multitud de gestos, iniciativas y propuestas que buscan mejorar pequeñas realidades, hasta la necesidad de elaborar nuevas formas de utopías solidarias que nos rescaten del desaliento, la inmediatez y el colapso, también mental. La incertidumbre es tan extensa y pesada que no podemos abordarla frente a frente. Miremos abajo. Y arriba.