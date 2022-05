Niños guardianes de la igualdad

Niños, niñas, Simone de Beauvoir os observa. ¿Qué os causa su mirada? Sobre la presencia del feminismo en las escuelas versaba una columna del profesor de Derecho Constitucional Víctor J. Vázquez en el Diario de Sevilla. El tema es interesante. Más aún cuando la ultraderecha ha encontrado un caladero de votos en los hombres más jóvenes. ¿Cómo enfocar el feminismo en tiempos de cólera? ¿Cómo evitar que los niños se sientan atraídos por los cantos del falso victimismo? Esos que llegan desde canales ajenos al control de los padres, incluso a ritmo de trap.

A veces, abrir la mirada más allá del tema de conflicto es instructivo. Se preguntaba Vázquez si los niños deben sentir que cargan con la culpa de los privilegios machistas disfrutados por sus padres. Es evidente que no. Del mismo modo que el alumnado no carga con los desmanes ecológicos de las generaciones anteriores, pero se les ha convertido en los mejores guardianes del reciclaje. Y funciona. Vaya si funciona. ¿Quién no ha sido aleccionado por sus hijos sobre el cuidado del medio ambiente? Quizá ahí esté la clave. No culpabilizar, sino convertir a niños y niñas en guardianes de la igualdad y contra la violencia machista. Que Beauvoir les ilumine.