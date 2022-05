El Ib-Salut ha decidido suprimir las consultas presenciales de oncología en Formentera debido a la falta de especialistas en Can Misses, de modo que los pacientes que tengan primeras visitas tendrán que desplazarse al hospital ibicenco y las sucesivas serán telemáticas. Las asociaciones, enfermos de cáncer, el Consell de Formentera y el Sindicato Médico han expresado su indignación por el deterioro grave de la atención sanitaria a estos pacientes que representa la solución elegida por la conselleria balear de Salud, que insiste en que es temporal hasta que Can Misses pueda cubrir las vacantes.

En el último mes se han marchado dos oncólogos del hospital y solamente quedan uno que tiene jornada reducida y otra que ha encadenado contratos temporales durante dos años y ya había decidido irse también debido a esa inestabilidad laboral y a que no había recibido ninguna oferta del Área de Salud para continuar; de hecho, incluso había dejado su vivienda en la isla. La médica aceptó finalmente el viernes la oferta de última hora que le hizo el Ib-Salut (su contrato acababa ayer sábado), lo que da un balón de oxígeno in extremis al servicio pero no es en absoluto suficiente. Lo que sí ha puesto de manifiesto este episodio es la torpeza mayúscula de los gestores sanitarios, que por no garantizar la estabilidad laboral de una especialista la empujaban a marcharse, lo que habría dejado a la sanidad pública pitiusa con un solo oncólogo con jornada reducida para los 164.000 habitantes de Ibiza y Formentera.

La situación en el servicio de Oncología de Can Misses es de auténtica emergencia desde hace meses y requiere una solución rápida para cubrir las dos vacantes existentes y contratar a un quinto especialista, pues la plantilla de tres y medio es claramente insuficiente. Menorca, con la mitad de población que Ibiza y Formentera, tiene las mismas plazas de oncólogos que las Pitiusas.

Nadie discute que puede haber un problema de fondo, de mucha demanda y pocos especialistas en el mercado, que es general y afecta a toda España y a muchos otros países desarrollados, pero la circunstancia de la insularidad obliga al Govern a hacer un mayor esfuerzo para hacer atractivas las plazas de oncología en la isla. Hay que buscar la forma de sortear los obstáculos burocráticos (si es que es ese el problema) para hacer ofertas competivas, con buenas condiciones laborales que les permitan asentarse en la isla y no afrontarlo como un destino temporal. Hasta el momento, la lamentable gestión del problema de la falta de oncólogos en Can Misses revela una mezcla de ineficacia, ineptitud, desinterés e incompetencia. La estabilidad del departamento de Oncología del hospital ibicenco y la contratación de los especialistas que faltan debe ser una prioridad incuestionable para la conselleria de Salud, que dada la gravedad de la situación debe implicarse a fondo y no limitarse a dejar estas contrataciones en manos del Área de Salud pitiusa.

La telemedicina puede ser muy útil en determinadas situaciones, pero en el caso de los enfermos de cáncer no es una solución aceptable, pues el oncólogo debe explorarles (algo que no se puede hacer a distancia) y observar directamente zonas de su cuerpo, lo que tampoco es posible a través de una pantalla. Además, se pierde la relación personal tan necesaria entre un paciente de cáncer y el oncólogo, fundamental para la salud mental de los enfermos y para su confianza en el especialista que lleva su caso. En un principio la gerencia de Can Misses informó de que los pacientes de Formentera deberían trasladarse al hospital ibicenco, pero tras la indignación que levantó este anuncio, dos días después dijo que sólo sería para las primeras consultas y que las demás serían telemáticas. Ni una ni otra solución son admisibles. En una comunidad pluriinsular, el Govern balear tiene la obligación de asegurar una asistencia sanitaria mínima a los habitantes de cada isla, y de proporcionar para ello los medios necesarios que reduzcan las acusadas desigualdades y las desventajas entre los residentes en Mallorca y los de las islas menores, especialmente Formentera, que sufre una doble insularidad. Tener consulta presencial con el oncólogo en la propia isla es uno de esos mínimos irrenunciables en la asistencia, por lo que el Govern debería rectificar cuanto antes y buscar otra solución para mantener este servicio.

Por otra parte, el desplazamiento de oncólogos de hospitales mallorquines a Ibiza es un parche que no puede prolongarse. Con este sistema, a los enfermos no les ve siempre el mismo especialista, por lo que deben explicar una y otra vez su caso y sienten que no están siendo bien atendidos. La estabilidad de los oncólogos es fundamental. En este sentido, la Asociación Española contra el Cáncer de Formentera reclama que la isla tenga un oncólogo que resida allí, una reivindicación muy razonable para acabar con el continuo baile de especialistas que sufren los pacientes.

Tras la movilización de la sociedad pitiusa durante años para lograr el servicio de radioterapia en Can Misses teníamos la convicción de que la atención a los pacientes oncológicos de Ibiza y Formentera no podría sino mejorar. Los hechos y la mala gestión demuestran que no podemos bajar la guardia y que ahora hay que volver a luchar por lo más básico: un servicio de oncología en Can Misses con suficientes especialistas, que no cambien cada poco tiempo para que puedan tener continuidad en su trato a los pacientes, y ofrecer consultas presenciales en Formentera.

