Mal lugar para ponerse enfermo

Nos quedamos sin oncólogos porque nadie quiere venir aquí. Tanto llenarnos la boca de que vivimos en el paraíso y resulta que los especialistas médicos, después de pasar por aquí, se van pitando y a la que pueden se buscan otro destino. Deberíamos reflexionar sobre por qué nos hemos convertido en un lugar invivible, pero ese es otro debate. Ahora, el deber del Govern es pagar lo que haga falta a los especialistas para garantizar una sanidad pública de calidad. Lo que haga falta. ¿Para qué sirve una Administración, si no? No quiero hacer demagogias sobre eso tan manido de que «si quitamos coches oficiales habría dinero para...». Eso es populismo zafio. El Govern gestiona 6.400 millones y una tercera parte, la principal partida, la destina a Sanidad, lo que resulta lógico porque es una de las principales competencias transferidas, aunque otra cosa es la cantidad de presupuesto que se ejecuta. Es mucho dinero pero da igual, no es suficiente. Nadie debería sacar pecho ni esconder la cabeza bajo el ala. Ha sucedido siempre así. Es un problema que se arrastra desde hace décadas, pero no es una excusa. Es una vergüenza y quienes gobiernan deberían solucionarlo. De lo contrario, no sé cómo todavía se pueden mirar en un espejo y no sentir bochorno.