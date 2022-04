Osadía ante el futuro de Ibiza

Hace casi medio siglo una anónima, joven e íntegra arquitecta puso el primer dique contra el tsunami constructivo que amenazaba ses Salines, nuestro Parque Natural. A Isabel Martínez León su defensa de la legalidad le costó el trabajo en una sociedad entonces ciega al impacto de la actividad humana en el medio ambiente y mucho más machista que ahora, que ya es decir. Fue valiente. Y su coraje nos ha permitido disfrutar todos estos años de una maravilla natural que estuvo y estará de nuevo, seguro, en peligro. Su osadía, que debemos reconocer, mantenerse firme ante todo tipo de presiones tiene que servirnos de ejemplo; las medidas valientes a veces no arrojan resultados en el corto plazo. Pero son necesarias si sabemos pensar con la mirada puesta en las siguientes generaciones. Proteger ahora es garantizar el futuro, la forma de vida de la sociedad de estas islas; de su ecosistema. Porque no estamos solos, aunque normalmente sólo pensemos en nosotros. El GEN-GOB recoge firmas para presentar en el Parlament una Iniciativa Legislativa Popular para aprobar una ley de bienestar para las generaciones presentes y futuras. Es una vía. Hay que dejar de lado ideologías. No sirven de mucho. Y rezar para que nos crucemos con más gente como Isabel Martínez...