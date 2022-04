La política clientelista de Vicent Marí i Carmen Ferrer

Les persones amb responsabilitat pública hem de tenir com a únic objectiu la millora de les condicions de vida del conjunt de la ciutadania, treballar per a aconseguir, per mitjà del nostre càrrec de responsabilitat, millores que beneficiïn l’interès general, oblidant els interessos particulars. El sistema clientelista del PP de Vicent Marí i Carmen Ferrer i la seua estructura, implantada i perfeccionada en el municipi de Santa Eulària des Riu al llarg de quaranta-quatre anys de governs ininterromputs del Partit Popular, per a arribar als seus votants i distribuir favors, ha arribat a un punt insostenible a causa de l’elevat cost econòmic, a l’enorme endeutament pels favors prestats i a la millora dels mecanismes de transparència i control de les institucions públiques.

Des del PSOE mai ens hem cansat de denunciar el favoritisme a determinats interessos i les pràctiques clientelistes del Partit Popular a Santa Eulària. Un clientelisme que té greus conseqüències en la vida de la ciutadania del municipi, ja que l’accés a determinats recursos està controlat per un partit polític que al llarg de més de quaranta anys els ha repartit amb total impunitat entre els seus clients a canvi del seu suport. «Favor amb favor es paga», que per al PP significa favor amb vot es paga. Aquest sistema, vestit d’un aura de falsa bona gestió, constitueix en realitat una plataforma logística per a la rendició de comptes. Polítics «amics» que utilitzen les institucions i els recursos públics en polítiques dirigides a aconseguir que tercers contreguin deutes amb ells. Els codis d’aquesta política clientelista no contemplen ni la justícia, ni el mèrit, ni la igualtat d’oportunitats, només serveixen els contactes. El cas de presumpta corrupció en la contractació per 250.000€ del vídeo ‘La vida islados’ per part del Sr. Vicent Marí en el Consell Insular d’Ibiza, en el qual es va incomplir clarament el que diu la Llei respecte al tràmit d’emergència per a, presumptament, beneficiar una determinada empresa, assumpte que està actualment a Fiscalia, no és un fet aïllat, ve d’una manera de funcionar instal·lada, durant tota la vida, a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i al qual l’alcaldessa, Carmen Ferrer, ha donat continuïtat. La designació a dit per a l’explotació de diverses instal·lacions culturals del municipi, sense concurs públic, precisament a la mateixa empresa a la qual se li va adjudicar també a dit la realització del vídeo ‘La vida islados’, mereix explicacions públiques per part de l’actual alcaldessa, perquè a pesar que es va iniciar durant el mandat com a alcalde del Sr. Vicent Marí, les irregularitats segueixen sense corregir-se. Desgraciadament, estam només davant la punta de l’iceberg, perquè més de quaranta anys de política clientelista a Santa Eulària donen per a molt. És hora de parar aquestes pràctiques basades en el favoritisme i el clientelisme i destapar les que siguin presumptament corruptes. És hora de parar-les tant a l’Ajuntament de Santa Eulària com d’evitar que s’instal·lin en el Consell Insular d’Ibiza de la mà del seu màxim artífex, el Sr. Vicent Marí. Víctor Torres Pérez | Conseller del grup PSOE i secretari general del PSOE de Santa Eulària des Riu