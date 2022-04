Libros buenos para todos

El otro día leía otra entrevista a otro editor (uno más) que insistía en que hay que hacer libros de consumo masivo para poder hacer después libros que sabes que no se venderán tanto, pero que valen la pena. Todo bien si no fuera que la misma afirmación explicita que los libros de consumo masivo que se publican, en muchos casos, no valen la pena, cosa que el editor que los hace sabe perfectamente.

Se acerca Sant Jordi y la montaña de libros de consumo masivo que ya hay distribuidos por las librerías del país y que habrá el día 23 en forma de pilas en las paradas de la calle es igual de masiva. Los tendríais que ver. De hecho, faltan poquísimos días para que os salten a la cara, físicamente, y ya hace una semana que os saltan a los ojos desde los medios y los ‘banners pop-up’ de cualquier aplicación del móvil o perfil de ‘instagramer’. Están todos: el del político que apura el poco casito que le queda una vez pasados sus años de supuesta gloria, el de la señora que utiliza a la su familia para venderos cosas que no sabíais que necesitabais, el del último gurú de la pandemia que ahora se propone surfear la ola del posible miedito que nos pueda dar la retirada de las mascarillas… Yo siempre me pregunto qué pasaría si el día que más libros se compran en Catalunya la oferta estuviera igual de pensada por el lado de las letras que por el de los números. También, siempre que verbalizo esta pregunta, me encuentro con respuestas del tipo: «tía, no respetas al lector: cuando le dices que los libros que compra no son buenos, le estás llamando estúpido». Pero no. Simplemente le estoy diciendo que puede que, justo el día del año que se gasta contentísimo esos 20 euros en un libro, que puede que sea una cosa que no compre ningún otro día, le están engañando. Que lo están utilizando, como reconocen abiertamente algunos editores, para después hacer esos libros que valen la pena y que, editor ‘dixit’, se hacen pensando que serán solo para unos pocos. Creo, y no cambiaré de opinión, que deberíamos aprovechar días como ese, en el que todo el mundo compra, para poner libros buenos al alcance de todos.