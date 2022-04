Necesitamos dos islas y estamos en abril

Tener una semana de vacaciones y hacer de guía a unos familiares da mucho juego y permite, entre otras cosas, calibrar el nivel de tolerancia al estrés. En abril ya resulta absolutamente imposible entrar o salir en coche de la capital, Vila, sin sufrir un ataque de nervios. A la falta ancestral de aparcamiento se une la excelente capacidad de organización del Ayuntamiento, que ha tenido la brillante idea, again, de iniciar todo tipo de obras a semanas del inicio de la temporada. Excelente. En esta isla tan divina de la muerte, para satisfacer a todos los que nos visitan, necesitamos duplicar el número de playas, de puestas de sol, de carreteras y carriles (¡venga cemento!), de suministro de agua y sobre todo de efectivos para limpiar tanta cochinada (¿por qué no se limpia la costa, tanto en verano como en invienro?). Como es lógico, también sería necesario no duplicar sino al menos triplicar el número de agentes de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado ante la avalancha de cretinos que amenaza con sepultarnos. Y de taxis, aunque se empeñen año tras año en asegurar que hay suficientes en verano. Las narices. Estamos todavía en abril y ya he sufrido la sensación de vivir en un continuo caos. Los próximos meses pueden ser de traca. Que el dios dinero nos coja confesados...